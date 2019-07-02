https://static.news.ru/photo/33f186b0-9cbc-11e9-9eff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С начала года рост туристического потока в Республику Крым составил 11%. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

По оперативным данным, Крым посетили уже более 2 млн 200 тысяч туристов. Это на 11% превышает уровень прошлого года, который, напомню, стал самым успешным за весь постсоветский период. Такие данные предоставило Министерство курортов и туризма Крыма, - написал Аксёнов на своей странице в соцсети.

По данным главы региона, 57% отдыхающих попали на полуостров по Крымскому мосту. Он обеспечил проезд около 760 тысяч транспортных средств, среди которых насчитывалось 12,6 тысяч автобусов.

По данным Аксёнова, средняя загрузка работающих средств размещения в регионе составила 70%.

И ещё одна цифра: более 200 тысяч туристов прибыли с Украины, - отметил глава республики.

По итогам 2018 года Республика Крым в 2018 году установила рекорд по турпотоку за постсоветский период - регион посетило 6,8 млн туристов, а рост показателя составил 28% в годовом выражении.

По прогнозам властей Крыма, в 2019 году республику посетят более 7,5 млн человек.

Прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн), писал News.ru.