Неисповедимы пути Господни и речи губернаторские. Не успел президент потребовать, чтобы власти вели открытый диалог с народом, не успел премьер-министр выступить с развернутой программой реформирования правящей партии, которая также включает в себя необходимость не просто говорить с электоратом, но умение доходчиво объяснять всю грандиозность нынешних свершений, как губернатор Красноярского края Усс весьма своеобразно отреагировал на эти призывы.

Прибыв в сильно пострадавший от наводнения город Канск он строго обратился к местной жительнице, дерзнувшей озадачить его вопросом: «Вы мне права хотите качнуть?!» Фраза, естественно, нуждается в переводе на нормальный русский язык, но смысл ее понятен и в, так сказать, черновом рабочем виде.

И ведь сразу не скажешь, что Александр Викторович увешанный академическими лаврами юрист и, пожалуй, самый опытный и известный красноярский политик. Вдруг такой срыв, что называется, на мокром месте. Притом, что Усс долго жал своего нынешнего губернаторства — он ещё горячо оппонировал Александру Лебедю в качестве спикера краевого законодательного собрания. Собственно, и на этот раз его мог обойти присланный из Москвы молодой технократ, как это сейчас принято. Но технократа оставили заниматься вопросами образования. И тогда выбор пал на Усса, которому не надо было налаживать контакт с местными элитами, поскольку он является их составной частью.

И в таком политическом контексте уж Уссу следовало проявлять максимум сдержанности. Уж он-то плот от плоти свой, не какой-нибудь «варяг» заезжий. Так нет же. Сорвался, не выдержал напора стихии. Встал в один ряд с тем же Архангельским губернатором Орловым, который в сердцах обозвал своих оппонентов из числа местного населения «шелупонью». И вот его уже дважды принародно освистали. Сначала на Дне России, а потом и на дне города Архангельска.

Не знаю, подвернут ли остракизму и Александра Усса, но удар по своей репутации он нанес существенный. Собственно, характер политика, его воля и контакт с народом и проявляются в экстремальной ситуации, в которой оказался Канск. И этот экзамен губернатор явно не выдержал.