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Прокуратура и Государственная инспекция труда в Татарстане собираются провести серию проверок на строительных площадках Казани, а также в коммерческих организациях в связи с протестами крановщиков. Стачка операторов башенных кранов в конце июля остановила ряд строек в столице республики.

Прокуратура привлекла к проверкам специалистов трудинспекции, поскольку они непосредственно занимаются контролем за соблюдением трудового законодательства, пишет « Версия ».

Как заявила представитель трудовой инспекции Алсу Зайнутдинова, в ходе проверки будут рассматриваться вопросы по оплате труда, режиму работы, медицинским показаниям или противопоказаниям, квалификации, надлежащего обучения и о специализированном допуске, передаёт Kazanfirst .

Около 40 крановщиков в Казани 24 июля не вышли на работу из-за неудовлетворительного состояния строительных кранов. Они не позиционировали акцию как забастовку, объясняя простой техническими причинами.

Как заявил представитель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» в Казани Юрий Шарипов, в результате на стройплощадках простаивало около 20 строительных кранов, информирует « Интерфакс ».

Протестующие потребовали от работодателей починить машины, обеспечить безопасность на стройплощадках и поднять зарплату минимум до 500 рублей в час.

Как писал News.ru, ранее правоохранительные органы начали проверку в связи с протестами работников автозаправок в Астрахани, недовольных долгами по зарплатам.