Прокуратура и Государственная инспекция труда в Татарстане собираются провести серию проверок на строительных площадках Казани, а также в коммерческих организациях в связи с протестами крановщиков. Стачка операторов башенных кранов в конце июля остановила ряд строек в столице республики.
Прокуратура привлекла к проверкам специалистов трудинспекции, поскольку они непосредственно занимаются контролем за соблюдением трудового законодательства, пишет «
Как заявила представитель трудовой инспекции Алсу Зайнутдинова, в ходе проверки будут рассматриваться вопросы по оплате труда, режиму работы, медицинским показаниям или противопоказаниям, квалификации, надлежащего обучения и о специализированном допуске, передаёт
Около 40 крановщиков в Казани 24 июля не вышли на работу из-за неудовлетворительного состояния строительных кранов. Они не позиционировали акцию как забастовку, объясняя простой техническими причинами.
Как заявил представитель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» в Казани Юрий Шарипов, в результате на стройплощадках простаивало около 20 строительных кранов, информирует «
Протестующие потребовали от работодателей починить машины, обеспечить безопасность на стройплощадках и поднять зарплату минимум до 500 рублей в час.
Как писал News.ru, ранее правоохранительные органы начали проверку в связи с протестами работников автозаправок в Астрахани, недовольных долгами по зарплатам.