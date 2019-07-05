https://static.news.ru/photo/5df24f04-9f1d-11e9-a0ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Оренбургской области. Источником вредных выбросов стало местное предприятие, сообщает региональное СУ СК.

По данным следствия, 3 и 4 июля 2019 года в районе жилых домов в посёлке Переволоцкий зафиксировано превышение нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ. По предварительной информации, это произошло в результате производственной деятельности коммерческого предприятия, расположенного вблизи посёлка Переволоцкий, — говорится на сайте ведомства .

Дело заведено по статье УК «Загрязнение атмосферы, повлёкшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека».

Между тем суд на 90 суток приостановил деятельность ООО «Велес», которое загрязняло окружающую среду в посёлке Переволоцкий. Из-за нарушения предприятием санитарного законодательства концентрация сероводорода превысила нормы предельно допустимой концентрации в пять раз, пишет Regnum .

Местные жители ранее обращались по поводу загрязнения воздуха к президенту Владимиру Путину. Они просили главу государства защитить их от нефтяного предприятия, из-за деятельности которого трудно дышать.

Переволоцкий район 3 июля посещал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Он побывал на некоторых промышленных предприятиях, которые, предположительно, могли стать источниками экологического ущерба. Однако когда глава региона покинул муниципалитет, появилась информация, что на территории ООО «Велес» якобы сливают токсичный сжиженный газ. На резкий запах пожаловались около 150 местных жителей. Из них десять человек обратились в скорую помощь.

Как писал News.ru, объём загрязнения воздуха от выхлопов автотранспорта в Москве снизился с 2010 года на 22%. Как заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, за это время почти в два раза удалось уменьшить выброс в атмосферу вредных веществ, оказывающих влияние на здоровье.