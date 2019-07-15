https://static.news.ru/photo/136f171c-a6cc-11e9-891d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Из Красноярска в зону паводка Иркутской области прибыл кинологический расчёт для поиска пропавших без вести людей. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, кинологии за сутки обследовали территорию вдоль реки Ия, осмотрели завалы разрушенных домов и надворных построек.

News.ru писал, что число госпитализированных после наводнения в Иркутской области выросло до 647 человек, 145 из них — дети. Всего с начала паводка за медпомощью обратились более 4,3 тысячи человек.

По данным МЧС, всего от паводка пострадали 107 населённых пунктов Приангарья. Ранее сообщалось о 25 погибших. Сейчас ведутся поиски восьми человек, о судьбе которых ничего не известно с 25 июня.