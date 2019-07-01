https://static.news.ru/photo/25817b26-9c17-11e9-9c2c-fa163e074e61_1024.jpg Элина Сушкевич Фото: facebook.com/elina.sushkevich

Руководство Калининградской области проконтролирует расследование уголовного дела врача-неонатолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич. Её обвиняют в убийстве недоношенного младенца.

Нам важно, что всё врачебное сообщество обратило внимание на данную проблему. Мы будем внимательно следить за расследованием. Уверен, следственные мероприятия помогут вынести справедливое решение, — цитирует ТАСС главу субъекта Антона Алиханова.

Медику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Она обвиняется по статье 105, часть 2 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору».

В ноябре 2018 года в роддом поступила женщина. Она родила живого мальчика, которому для поддержания жизнедеятельности необходимо было ввести дорогостоящий препарат, однако Сушкевич этого не сделала, поэтому малыш скончался. При этом, по версии следствия, подозреваемая внесла в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребёнок родился мёртвым, чтобы избежать ответственности, писал News.ru.