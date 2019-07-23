https://static.news.ru/photo/7af339de-ad36-11e9-8666-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Adriana Adinandra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Калининграда выступают против гастролей цирков с животными, и в частности шоу слонов. Петицию с требованием запретить грядущее выступление подписали более 55 тысяч человек.

Стыдно, что наш город, находящийся в Европе, куда приезжает много туристов, в том числе иностранных граждан, позволяет таким средневековым аттракционам появляться на наших улицах и демонстрировать ущербность псевдоразвлечений. В цирках с животными нет ничего, кроме жуткого закулисья и лишь фасадного впечатления гипертрофированной радости, — говорится в тексте обращения.

Петиция размещена на Сhange.org , она адресована главе города Алексею Силанову и губернатору области Антону Алиханову.

Шоу слонов анонсировано в городе на 25 июля.

В последние годы многие страны отказываются от цирков, обосновывая это жестокими методами дрессировки, невозможностью создать подобающие условия содержания, а также пагубным влиянием таких зрелищ на психику подрастающего поколения. Первой страной, которая законодательно запретила использование диких животных в цирках, стала Австралия. Её примеру последовали и другие страны, такие как Греция, Боливия и Колумбия. Совсем недавно был введён запрет на размещение цирков шапито в столице Ингушетии.

В Госдуме также задумались о запрете цирков с животными. В начале июля в нижней палате парламента состоялись слушания на эту тему, в частности, на повестку был вынесен вопрос дрессировки зверей. Кроме того, глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Россельхознадзор с 2020 года будет выдавать лицензии на использование животных для «культурно-зрелищных целей». Ведомство начнёт следить за содержанием зверей в зоопарках, цирках и дельфинариях, писал News.ru.