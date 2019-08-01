В телефонном разговоре президент США Дональд Трамп предложил коллеге — президенту России Владимиру Путину — помощь в тушении пожаров в Восточной Сибири. Владимир Владимирович с благодарностью принял такой пассаж и обещал, в случае необходимости, прибегнуть к заокеанской помощи. Ясно, что предложение Трампа выступило реакцией и на международную экологическую озабоченность. Общим местом стал подсчёт того, что за день пожары в тайге выбрасывают в атмосферу нашей планеты больше углекислого газа, чем вся Швеция за год. Температура скакнула даже на Аляске, отмечено ускоренное таянье гренландских ледников.

Но вряд ли сейчас помощь Штатов выглядит актуальной. На тушение пожаров, как по мановению волшебной палочки, брошены серьёзные силы. Премьер лично прибыл в Красноярск для координации усилий разных ведомств — от МЧС до армии — и для ознакомления с ситуацией из первых рук. Там же уже действует замминистра обороны Дмитрий Булгаков. На месте работают десять самолетов Им-76 и столько же вертолетов Ми-8. Отошедшее ото сна Министерство здравоохранения распространяет инструкции о том, как вести себя в обстановке задымления и уберечь собственное здоровье.

А ведь ещё вчера чиновники в областях, краях и республиках, которые накрыл едкий смог от таёжных пожаров, вели себя так, как герой известного рассказа Зощенко. Помните, глава комиссии, пришедшей проверять, есть ли у печки угар, постоянно это явление отрицал, но сам пытался подойти и дышать у окна. Вот так и местные руководящие кадры уверяли, что пожары в контролируемых зонах — вещь вполне допустимая и что в тушении огненных штормов нет уже никакой государственной целесообразности. Мол, никто ведь не стремится растапливать айсберги, чтобы у нас потеплел климат. Мать-природа постепенно всё сама решит. Вот скоро и дожди благодатные прольются.

Владимир Путин kremlin.ru

Словом, местное служивое сословие действовало по известному принципу: лучше ничего не делать, чем сделать что-то неправильно. Да ещё без санкции высокого начальства. Как говорится, кто хочет что-то сделать — делает, кто не хочет — ищет причины. Благо всегда есть пункт в нашем обширном законодательстве, за который можно спрятаться.

И вдруг всё переменилось. Стоило только президенту дать указание принять незамедлительные меры. И уже губернатору Красноярского края Александру Уссу вряд ли придет в голову повторять, что леса горя везде и в Калифорнии, и в Канаде, а потому нет повода для беспокойства — погорят, погорят, и погаснут. Осенью. Вся властная вертикаль пришла в движение. У чиновников открылись глаза, и они прониклись угрозами, которые несут пожары на площади в 2,7 миллиона гектаров. А то ведь, по прикидкам экологов, при определенных воздушных потоках дым мог бы достигнуть и Москвы.

Конечно, сыграли свою роль и громко выраженная озабоченность общественности, и кампании поднятые в соцсетях, и вмешательство звезд мировой величины, того же Ди Каприо. Но главное, вновь выявились все ограничения нашей властной вертикали, когда чиновничество ждёт только отмашки сверху. У них пожар у собственного дома, вот—вот подошвы вспыхнут, а они сидят и смотрят на Москву. Хорошо, что верховная власть вмешалась.

Наверное, и эти катаклизмы дали пищу для разработки планов политических и государственных реформ. Наверное, встанет вопрос об усилении федерализации, расширении прав местных властей, которым труднее будет прятаться в своем бездействии за разного рода параграфы. Пойдет речь о повышении личной ответственности губернаторов и мэров за порядок на их подвластных территориях. Но это осенью. А пока надо локализовать наступающий огонь.