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Исполняющий обязанности мэра чеченского города Аргун Хас-Магомед Кадыров получил свой пост благодаря высокой репутации управленца. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов.

Назначение 28-летнего политика не связано с родственными отношениями с руководителем региона, — сообщил «URA.RU» Каримов.

По его словам, Хас-Магомед Кадыров знает, «что такое городское хозяйство» и умеет ладить с людьми, так как «сочетает в себе высокую требовательность и уважительное отношение к людям», и назначение его на этот пост Каримов считает «подарком» для жителей города.

Каримов подчеркнул, что Хас-Магомед не является двоюродным братом главы Чечни, как об этом пишут некоторые СМИ, он просто «исходит из того же рода Кадыровых».

Как писал News.ru, 28-летний Хас-Магомед Кадыров назначен на пост исполняющего обязанности мэра города Аргун, второго по численности населения в Чечне. Он занял пост вместо ушедшего в отставку Ибрагима Темирбаева. Несмотря на молодой возраст, Хас-Магомед Кадыров работал помощником Главы ЧР, показал себя исключительно с положительной стороны в должности начальника УНК МВД по ЧР и начальника УМВД России по Грозному.