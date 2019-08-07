https://static.news.ru/photo/332baf0a-b91b-11e9-b9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны.

По словам главы республики, террористы, состоящие из жителей разных регионов, а также из других народов ближнего зарубежья, беспрепятственно дошли до Дагестана.

Участники противостояния террористам заслуживают уважения, но перелом в события внесла армия, — подчеркнул политик в интервью местному агентству « Чечня сегодня ».

Как писал News.ru, Кадыров осудил сообщения ряда СМИ, заявивших о призыве израильского штаба по борьбе с террором не ездить в республику из-за «активных террористических организаций». Он считает, что авторы таких публикаций не могут назвать ни одну группу боевиков в руководимом им российском субъекте.