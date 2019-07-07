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Жители Ижевска 7 июля на полчаса застряли на аттракционе на высоте многоэтажного дома. Об этом в Facebook написал депутат местной гордумы Борис Ломаев.

Решили прокатиться на новых аттракционах в парке имени Горького, сходили на все, но вот стали свидетелями конфуза, один из аттракционов во время работы остановился, прошло почти 30 минут, — сообщил парламентарий.

По его словам, люди не паниковали и спокойно ждали, когда аттракцион заработает снова.

Все посетители карусели были спущены вниз, никто не пострадал, — сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

Ранее News.ru сообщал, что аттракцион «Колобок» в московском парке «Сокольники» закрыли после ЧП с детьми.