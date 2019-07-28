В Тулуне Иркутской области за сутки выпала почти месячная норма осадков. В городе вновь подтоплены дома и участки.
По данным областного
Как сообщают метеорологи, сильные дожди ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая и Бирюса.
В конце июня из-за обильных осадков в 109 населённых пунктах Приангарья было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживали более 42,7 тысячи человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка посёлках до сих пор идут работы по ликвидация последствий.
Как ранее писал News.ru, МВД отправило на черноморское побережье семьи сотрудников ОВД, пострадавших от наводнения в Иркутской области.