https://static.news.ru/photo/bda1abf2-b0de-11e9-aec3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

В Тулуне Иркутской области за сутки выпала почти месячная норма осадков. В городе вновь подтоплены дома и участки.

По данным областного правительства , за 27 июля в Тулуне выпало 104 мм, что почти достигает месячной нормы. В посёлке Инга Черемховского района уровень воды на реке Большая Белая превысил критическую отметку.

Как сообщают метеорологи, сильные дожди ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая и Бирюса.

В конце июня из-за обильных осадков в 109 населённых пунктах Приангарья было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживали более 42,7 тысячи человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка посёлках до сих пор идут работы по ликвидация последствий.

Как ранее писал News.ru, МВД отправило на черноморское побережье семьи сотрудников ОВД, пострадавших от наводнения в Иркутской области.