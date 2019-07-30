https://static.news.ru/photo/84c5f5f4-b368-11e9-a41d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Левченко Фото: kremlin.ru

Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным заявление о «новом Чернобыле» в регионе из-за отходов предприятия «Усольехимпром». По его словам, Росприроднадзор не согласовал проект утилизации химикатов, оставшихся со времён работы завода.

Экологическую катастрофу субъекту предрекла руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу. Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов, — приводит слова Левченко РБК .

Чиновник добавил, что в области полгода обсуждали несколько вариантов утилизации опасных веществ. В итоге выбрали один, стоимость проекта составила около 1,5 млрд рублей. Документ прошёл положенную экспертизу и после всех согласований губернатор обратился в Министерство природных ресурсов, чтобы возводить объект на условиях софинансирования.

Ранее эколог Александр Самсонов оценил опасность отходов предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области. По его словам, химикаты действительно представляют угрозу для человека и окружающей среды, писал News.ru.