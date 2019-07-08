https://static.news.ru/photo/dde82324-a151-11e9-9222-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Правительство Иркутской области определилось с площадками под строительство нового жилья в Тайшете, Чуне, Нижнеудинске и Тулуне взамен уничтоженного во время наводнения.

В Тулуне определили пять участков, чтобы их хватило для всех переселяемых из зоны затопления. Обозначены территории, где можно строить многоэтажные дома. Наметили участки под индивидуальное жильё, — цитирует губернатора региона Сергея Левченко пресс-служба.

По данным администрации, в Тайшете и Чуне достаточно места для индивидуального жилищного строительства. В Нижнеудинске и Тулуне могут быть возведены новые микрорайоны вне зон возможного подтопления. На месте наводнения восстанавливать жильё не планируется, там будет создана лесопарковая зона со спортивными сооружениями.

Как писал News.ru, военнослужащие расчистили от завалов мусора 13,2 га в городе Тулун, сильнее всего пострадавшем в результате наводнения. В ходе работ по ликвидации последствий паводка вывезено самосвалами 3,5 тысячи кубометров мусора. Тулун остаётся последним подтопленным населённым пунктом в Иркутской области. Высокий уровень воды сохраняется на территории, где располагаются более 200 жилых домов.