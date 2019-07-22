Мэрия столицы Ингушетии Магаса выпустила кодекс поведения для молодёжи. Главная цель — пропаганда традиционных ценностей. Издание с фотоиллюстрациями содержит правила поведения на русском, ингушском и английском языках.
Выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек, сидящих на скамейках, не замечая проходящих мимо взрослых людей, — такое поведение неприемлемо, — пояснил «Интерфаксу» глава города Беслан Цечоев.
Ранее News.ru писал, что в Ингушетии зафиксирован наиболее высокий коэффициент напряжённости на рынке труда в России. На 24,3 тысячи официально безработных республики приходится всего 206 открытых вакансий. Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряжённости на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1).