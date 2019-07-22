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Пациенты больницы в посёлке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать бинты из-за отсутствия медикаментов. Об этом на встрече с губернатором региона Александром Осиповым рассказала местная жительница.

Бывало, стирали себе бинты, потому что не было возможности купить. Мне бы хотелось знать, почему? Почему-то Минздрав направляет запрос в больницу про обеспеченность лекарствами и вынуждает их отвечать, что всё...