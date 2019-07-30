https://static.news.ru/photo/63bb1768-b2c8-11e9-895d-fa163e074e61_660.jpg «Холдоми» Фото: 27.mchs.gov.ru

Прокуратура Хабаровского края внесла губернатору региона Сергею Фургалу представление с требованием устранить нарушения, способствовавшие пожару в детском лагере «Холдоми». Также надзорное ведомство нашло нарушения в действиях руководства краевых главков МЧС и Роспотребнадзора.

Вскрыты факты нарушений в деятельности министерства образования и науки края, ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае», администрации Солнечного муниципального района, — говорится на сайте ведомства .

По данным прокуратуры, чиновники краевого Минобрнауки ненадлежащим образом осуществляли контроль за соблюдением требований федерального законодательства «в сфере организации отдыха и оздоровления детей».

Так, в выездной состав межведомственной комиссии по координации организации отдыха оздоровления и занятости детей для посещения оздоровительных лагерей в июле текущего года не были включены представители необходимых контролирующих органов, в результате чего проверка оздоровительного лагеря «Холдоми» проведена поверхностно, надлежащая оценка соблюдению требований пожарной безопасности не дана, — подчеркивается в пресс-релизе прокуратуры Хабаровского края.

Также лагерь, в котором произошёл пожар, был включён в краевой реестр организаций отдыха и оздоровления детей без указания наличия палаточного городка для проживания.

По итогам проверки губернатору региона, главам управлений МЧС, Роспотребнадзора, ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае», руководителю Солнечного района прокуратура внесла представления.

Также на начальника отдела надзорной деятельности по Солнечному району краевого ГУ МЧС заведено и расследуется уголовное дело по статье УК «Халатность».

Как писал News.ru, ранее представители прокуратуры Хабаровского края Слава Когай и Евгений Булавин сообщили, что по результатам проверки есть серьёзные претензии к надзорным и контролирующим органам. До этого суд на два месяца арестовал директора лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова. Ему вменяют статью УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Пожар в «Холдоми» случился в ночь на 23 июля. Из 26 палаток полностью выгорели 20. Это случилось всего за шесть минут. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице. Противопожарные проверки в лагере были совсем недавно.