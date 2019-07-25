https://static.news.ru/photo/bd4b95d6-aeeb-11e9-82e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Госкомиссия по вопросам Арктики по итогам заседания назвала работу Минприроды РФ по геологическому изучению недр в регионе неудовлетворительной. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

И денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объёме, и месторождения не осваиваются длительный период, — цитирует Трутнева РИА Новости .

Он отметил, что всё же была достигнута договорённость о создании рабочей группы специалистов, чтобы попытаться разработать программу. По словам полпреда, для привлечения средств необходимы доказательства эффективности геологоразведки, повышения стоимости недр за счёт работ.

Это работа не очень простая, но совершенно возможная, — резюмировал вице-премьер.

Ранее News.ru писал, что авторы проекта федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» считают, что инициатива позволит привлечь в регион 6,7 трлн частных инвестиций и создать более 30 тыс. рабочих мест.