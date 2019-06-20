Главой администрации Курска стал депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Карамышев. За его кандидатуру проголосовали 29 из 31 депутата городского собрания.
Соперник Карамышева — глава администрации Железнодорожного округа Андрей Телегин — не получил ни одного голоса.
Победа Карамышева была предсказуема, поскольку до избрания в нижнюю палату российского парламента он в течение ряда лет работал в региональной думе, сообщает «
Как ранее писал News.ru, предыдущий мэр города Николай Овчаров добровольно ушёл в отставку в апреле. Эту должность он занимал с 2008 года.