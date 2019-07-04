https://static.news.ru/photo/472d1128-9e32-11e9-a978-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Население малых российских городов за последние годы существенно уменьшилось. Об этом на Московском урбанистическом форуме заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

По её словам, за 15 лет жителей там стало меньше на 1,5 млн человек. Наибольший отток был зафиксирован в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах. Люди едут в Москву, Санкт-Петербург, а также на юг страны — например, в города Краснодарского края, передаёт ТАСС .

Голикова отметила, что основными факторами внутренней миграции и оттока населения из малых городов являются отсутствие возможности получить профессиональное образование и устроиться на достойное место работы, а также недостаток квалифицированной медицинской помощи и нехватка культурных мероприятий.

Она уточнила, что сейчас в двух тысячах малых городов проживают чуть более 23 млн человек.

Ранее, как писал News.ru, был обнародован рейтинг малых городов, наиболее популярных у туристов. В первую пятёрку вошли Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Переславль-Залесский и Мышкин в Ярославской области.