https://static.news.ru/photo/336135aa-b2c5-11e9-ab70-fa163e074e61_660.jpg Евгений Куйвашев Фото: gubernator96.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил на заключительном в весенней сессии заседании заксобрания региона. Свою речь политик начал с шутки, отметив «поредевшие ряды» депутатов.

Под конец сессии поредели ряды? — цитирует руководителя субъекта портал URA.RU .

Чиновник также поблагодарил парламентариев «за напряжённую работу» и заявил, что ощущает их «командный настрой» в решении различных задач. Куйвашев пожелал коллегам «набраться сил» и встретиться с избирателями.

Ранее News.ru сообщал, что потребительская корзина в Свердловской области по многим параметрам хуже, чем в Советском Союзе предусматривалось для немецких военнопленных. Об этом заявил депутат регионального заксобрания Александр Ладыгин на заседании парламента.