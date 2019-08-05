https://static.news.ru/photo/22faf87a-b81c-11e9-aca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ускорить выплату пострадавшим от паводка. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Глава региона призвал выплатить компенсации в первую очередь семьям с несовершеннолетними детьми. Также Министерство социальной защиты должно помочь пострадавшим собрать необходимый перечень документов.

Ранее власти региона решили выплатить по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего из семей, пострадавших от паводка. Выплаты тормозит отсутствие на руках у них свидетельств о рождении детей.

По последним данным, в Приамурье подтоплено 39 населённых пунктов. Вода остаётся в 30 частных жилых домах. Водой повреждено 49 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 20 сёл.

Как ранее писал News.ru, предварительная сумма ущерба от паводка в Амурской области оценивается в 3,5 млрд рублей.