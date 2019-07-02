Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко отреагировал на задержание и арест медиков, обвинённых в убийстве недоношенного младенца. По мнению чиновника, общественность «взбудоражена» случившимся.
Там не было дорогостоящих препаратов, мы смотрели, когда ситуация возникла, и статистически смерть ни на что бы не повлияла. Я этого мотива не усматриваю, — цитирует Кравченко издание Kgd.ru.
Министр отметил, что «ни у одного <...> нормального врача не возникнет мысль сделать то, о чём там говорится, и ни у одного врача не возникнет мысль, что кто-то из коллег может пойти на такие шаги, непонятно для чего абсолютно».
Общественность медицинская, мягко скажем, взбудоражена этим фактом, этими обвинениями. Конечно, она встаёт на защиту своих коллег, — резюмировал чиновник.
Как писал News.ru, общероссийская общественная организация «Российское общество неонатологов» выступила в защиту врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра Элины Сушкевич, задержанной по делу о гибели недоношенного младенца. Ситуацию комментировал губернатор региона Антон Алиханов.
В конце июня стало известно, что СК возбудил уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего по факту гибели младенца в калининградском роддоме № 4 в ноябре 2018 года в отношении и.о. главврача роддома Елены Белой. Кроме этого, была задержана врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорождённых перинатального центра Калининградской области Элина Сушкеви. Обе фигурантки находятся под домашним арестом.
По версии следствия, Белая, получив информацию о тяжёлом состоянии недоношенного младенца, «осознавая, что последующим наиболее вероятным летальным исходом его жизни будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, что может негативно повлиять на её дальнейшее назначение на должность главного врача, а также желая сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорождённого ресурсы родильного дома, приняла решение об убийстве новорождённого», отмечалось на сайте СК России.