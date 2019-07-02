https://static.news.ru/photo/8d2a7476-9cbc-11e9-b5f0-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кравченко Фото: ruwest.ru

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко отреагировал на задержание и арест медиков, обвинённых в убийстве недоношенного младенца. По мнению чиновника, общественность «взбудоражена» случившимся.

Там не было дорогостоящих препаратов, мы смотрели, когда ситуация возникла, и статистически смерть ни на что бы не повлияла. Я этого мотива не усматриваю, — цитирует Кравченко издание Kgd.ru .

Министр отметил, что «ни у одного <...> нормального врача не возникнет мысль сделать то, о чём там говорится, и ни у одного врача не возникнет мысль, что кто-то из коллег может пойти на такие шаги, непонятно для чего абсолютно».

Общественность медицинская, мягко скажем, взбудоражена этим фактом, этими обвинениями. Конечно, она встаёт на защиту своих коллег, — резюмировал чиновник.

Как писал News.ru, общероссийская общественная организация «Российское общество неонатологов» выступила в защиту врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра Элины Сушкевич, задержанной по делу о гибели недоношенного младенца. Ситуацию комментировал губернатор региона Антон Алиханов.

В конце июня стало известно, что СК возбудил уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего по факту гибели младенца в калининградском роддоме № 4 в ноябре 2018 года в отношении и.о. главврача роддома Елены Белой. Кроме этого, была задержана врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорождённых перинатального центра Калининградской области Элина Сушкеви. Обе фигурантки находятся под домашним арестом.