https://static.news.ru/photo/10a9df18-9bea-11e9-8ac9-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Газизов Фото: Игорь Газизов/ok.ru

Начальник дорожно-транспортного управления Сургута Игорь Газизов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По словам представителя пресс-службы городской администрации, 1 июля стало последним рабочим днём чиновника.

Газизов занимал должность начальника управления с 2015 года. В настоящее время неизвестно, кто займёт его место, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал, что директор центра охраны памятников Перми Андрей Васильев уволился после того, как получил выговор из-за обнаруженных ошибок на установленных в городе мемориальных плитах.