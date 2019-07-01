Начальник дорожно-транспортного управления Сургута Игорь Газизов написал заявление об увольнении по собственному желанию.
По словам представителя пресс-службы городской администрации, 1 июля стало последним рабочим днём чиновника.
Газизов занимал должность начальника управления с 2015 года. В настоящее время неизвестно, кто займёт его место, передаёт
Ранее News.ru писал, что директор центра охраны памятников Перми Андрей Васильев уволился после того, как получил выговор из-за обнаруженных ошибок на установленных в городе мемориальных плитах.