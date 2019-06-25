https://static.news.ru/photo/f220aa80-9726-11e9-bb2c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Васильев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Дагестана Владимир Васильев вернулся к исполнению служебных обязанностей после излечения от болезни. Об этом заявил представитель правительства республики.

Глава полностью выздоровел и вернулся к работе. С утра он провёл планёрку, а сейчас у него совещание с торгово-промышленной палатой, — цитирует РИА Новости собеседника в правительстве региона.

Как ранее писал News.ru, Васильев был госпитализирован в одну из столичных клиник с воспалением лёгких. В период болезни его обязанности исполнял председатель республиканского правительства Артём Здунов.