Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал проверить дамбу в Улан-Удэ после ливня, который затопил улицы города. Он также поручил обследовать места, где возможное подтопление может угрожать дорогам и мостам.
У нас дамба во многих местах раскопана самими жителями. Таких мест достаточно. Если вдруг вода начнёт подниматься, мы чётко должны знать все эти точки, время и способы реагирования, — цитирует Цыденова пресс-служба регионального правительства.
Как писал News.ru, сильнейший ливень за полчаса подтопил несколько десятков домов и участков в Улан-Удэ. За 30 минут там выпало 30 мм осадков. Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что из-за осадков поднялся уровень воды в реке Ока, подтопило дорогу между населёнными пунктами Орлик, Бурунгольское и Сойотское.