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Сильнейший ливень за полчаса подтопил несколько десятков домов и участков в Улан-Удэ. За 30 минут там выпало 30 мм осадков.

В результате ливня подтопило 24 участка и дома. Речь идёт как о многоквартирных домах, так и частных домовладениях, — сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города. Ранее в региональном...