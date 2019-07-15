Ольга Глацких Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Экс-глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, получившая скандальную известность после высказывания о том, что «государство не просило вас рожать», не стала директором Дворца игровых видов спорта (ДИВС) «Уралочка». Вместо неё этот пост занял региональный замминистра спорта Николай Гарбузов.

Как пишет Ura.ru, соответствующее распоряжение 12 июля подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. До этого, по информации издания, Ольга Глацких рассматривалась на должность руководителя ДИВС. С начала апреля она находилась на посту замруководителя этого учреждения.

Назначение Гарбузова произошло в отсутствие Ольги Глацких, которая улетела в Испанию. Там она, как отмечается в публикации, занимается зарубежным проектом для детей-гимнастов.

Как писал News.ru, в апреле Глацких предстала перед публикой в полупрозрачном платье. Бывшая чиновница участвовала в качестве модели в модном показе Paradise show.

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