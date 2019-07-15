Экс-глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, получившая скандальную известность после высказывания о том, что «государство не просило вас рожать», не стала директором Дворца игровых видов спорта (ДИВС) «Уралочка». Вместо неё этот пост занял региональный замминистра спорта Николай Гарбузов.
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Назначение Гарбузова произошло в отсутствие Ольги Глацких, которая улетела в Испанию. Там она, как отмечается в публикации, занимается зарубежным проектом для детей-гимнастов.
Как писал News.ru, в апреле Глацких предстала перед публикой в полупрозрачном платье. Бывшая чиновница участвовала в качестве модели в модном показе Paradise show.