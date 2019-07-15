https://static.news.ru/photo/4f03a66a-a719-11e9-9f6c-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Глацких Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Экс-глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, получившая скандальную известность после высказывания о том, что «государство не просило вас рожать», не стала директором Дворца игровых видов спорта (ДИВС) «Уралочка». Вместо неё этот пост занял региональный замминистра спорта Николай Гарбузов.

Как пишет Ura.ru , соответствующее распоряжение 12 июля подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. До этого, по информации издания, Ольга Глацких рассматривалась на должность руководителя ДИВС. С начала апреля она находилась на посту замруководителя этого учреждения.

Назначение Гарбузова произошло в отсутствие Ольги Глацких, которая улетела в Испанию. Там она, как отмечается в публикации, занимается зарубежным проектом для детей-гимнастов.

Как писал News.ru, в апреле Глацких предстала перед публикой в полупрозрачном платье. Бывшая чиновница участвовала в качестве модели в модном показе Paradise show.