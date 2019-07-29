https://static.news.ru/photo/630e34e2-b1ee-11e9-9260-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Новосибирска, который проехал в кресле на крыше автомобиля, не был оштрафован за нарушение правил дорожного движения.

Авторы YouTube-канала «Гараж 54» записали видео, на котором видно, что мужчина едет по улицам Новосибирска на крыше иномарки, расположившись в кресле. Сибиряки хотели повторить кадры из фильма про мистера Бина, который управлял машиной с помощью верёвки и швабры.

Представитель канала считает, что подобная езда не нарушила никаких правил дорожного движения. Сотрудник УГИБДД по Новосибирской области сообщил РИА Новости , что обращений по поводу необычной поездки в полицию не поступало, экипажи госавтоинспекции её также не зафиксировали.

Ранее News.ru сообщал, что cкандальный актёр Алексей Панин опубликовал в своём Instagram видеоролик, где разъезжает по пешеходной дороге в Саратове на Gelandewagen. В автомобиле также находилась его дочь Анна, которая спросила, не посадят ли их за данный поступок.