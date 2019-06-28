О решительном характере Эллы Александровны сказано и написано немало. Кто не помнит, с какой неожиданной для многих жёсткостью она настояла на аннулировании результатов второго тура губернаторских выборов в Приморском крае, когда данные о явных и наглых фальсификациях превысили все разумные пределы. И вот опять не менее неожиданно глава ЦИК допускает отмену местных муниципальных выборов в городе трёх революций.

Нет гарантии, что там обязательно случится очередная революция по инициативе Памфиловой. Но такой вариант она допустила, что уже само по себе может охладить некие ретивые головы, решившие, что для них цель оправдывает средства. Собственно, пока речь идёт о назначенной ЦИКом проверки в шести округах, где, по мнению оппозиционных кандидатов, территориальные избирательные комиссии (ТИКи) играют в одни ворота.

Если суммировать публично высказанные претензии, то выходит, что ТИКи всячески тормозят регистрацию ряда кандидатов. В частности, якобы скрывали сроки регистрации, маскировали своё постоянное нахождение. Но если такие жалобы, мягко говоря, отдают инфантилизмом, то претензии по поводу того, что в ТИКах устраивали искусственные очереди из людей, которые не собирались участвовать в выборах, но убивали своими консультациями рабочее время комиссий, привлекли внимание. Если такие уловки были реальны, то они явно претендуют на некое новое антиизбирательное ноу-хау. И в этом плане выводы посланных Памфиловой специалистов для разбора ситуации на месте будут очень интересны. Наш народ вообще на антисистемные выдумки горазд.

CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Надо сказать, что возросший интерес к муниципальным выборам по всей стране отнюдь не случаен. Ведь именно эти обитатели фактически нижнего этажа власти, обладающие весьма ограниченной компетенцией и скромным бюджетом для своих проектов, «открывают дверь» кандидатам разных уровней в так называемом муниципальном фильтре. А без сбора определённого числа их подписей ход даже в губернаторы закрыт.

Некоторое время назад существовала уверенность, что или такой фильтр совсем отменят, или в значительной степени смягчат. В частности, сократят число необходимых автографов или разрешат муниципалу поддержать сразу нескольких потенциальных кандидатов. Среди активных сторонников такого облегчения была и сама Элла Александровна, которая даже упрекнула правящую партию в том, что та таким не слишком корректным образом выбирает себе удобных соперников на выборах. Но идея смягчения условий фильтрации не получила пока поддержки наверху.

И поэтому стратегическое значение местных выборов значительно возросло. Ведь, как ни парадоксально, от их результата во многом зависит то, кто станет кандидатом на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге не в этом сентябре, а спустя четыре года. Причём в важнейшую, переломную для страны эпоху, заранее названную периодом транзита власти. Вон даже партия Гудкова-Собчак, никак пока не зарегистрированная под новым названием «Партии перемен», объявила питерские муниципальные выборы своим приоритетом в этом сентябре. И уж особенно желательно, чтобы эта кампания прошла бы чисто, без взаимных обвинений и претензий. Претензий реальных, а не мнимых с пиаровским акцентом. Поэтому вся надежда опять на твёрдость Эллы Памфиловой.