https://static.news.ru/photo/a447c988-97d5-11e9-a450-fa163e074e61_1024.jpg Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин Фото: Кирилл Ясько/РИА Новости

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин этапирован из южно-сахалинского СИЗО в колонию строгого режима Хабаровского края на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Сахалину.

Хорошавина в понедельник, 24 июня, отправили в колонию строгого режима Хабаровского края, — цитирует представителя пресс-службы ведомства ТАСС .

Ранее бывшие подчинённые Хорошавина Сергей Карепкин и Андрей Икрамов, которые проходили с ним по одному делу, были переведены из СИЗО Южно-Сахалинска в разные исправительные учреждения Хабаровского края.

Как писал News.ru, в феврале 2018 года экс-губернатор Сахалина был приговорён к 13 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей за получение взяток и легализацию преступных доходов. Его помощника Икрамова приговорили к 9,5 года колонии и штрафу в 176 млн рублей, экс-заместителя председателя правительства Сахалинской области Карепкина — к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в 4 млн рублей. Сахалинский областной суд отклонил апелляции обвиняемых, оставив приговор без изменения.