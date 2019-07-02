https://static.news.ru/photo/e8bbd584-9cce-11e9-8321-fa163e074e61_1024.jpg Александр Хорошавин Фото: gazprom.ru/Global Look Press

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин возвращён в СИЗО Южно-Сахалинска из Хабаровского края. Туда он был этапирован неделю назад. Об этом News.ru сообщил его адвокат Евгений Балабас.

ФСИН сообщала, что Хорошавина этапировали из СИЗО Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в Хабаровском крае.

Однако адвокат уточнил, что Хорошавин был отправлен не в колонию, а в СИЗО.

Его этапировали в хабаровское СИЗО на прошлой неделе. Зачем этапировали в Хабаровск, почему вернули в Южно-Сахалинск — непонятно. Мы направили запросы следователям, в СИЗО, областной ФСИН, но ответа пока не получили, — сказал Балабас.

Защита также утверждает, что перевод был совершён с нарушениями уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов — этапировать экс-губернатора решили в тот момент, когда он знакомится с материалами второго уголовного дела.

Хорошавина задержали в 2015 году.

По версии следствия, он, будучи губернатором, в составе созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек от 2 до 10 млн рублей взятки с каждого. Также, как выяснило следствие, Хорошавин использовал своё служебное положение и создал условия, чтобы получить взятки ещё от двух человек в 3 и 10 млн рублей. Деньги экс-глава региона получал за содействие в подготовке и проведении избирательных кампаний на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году.

В феврале 2018 года суд признал Хорошавина виновным и назначил наказание в виде 13 лет колонии и штрафа в 500 млн рублей.

Ранее News.ru писал о том, что суд оставил в силе приговор экс-губернатору Сахалина.