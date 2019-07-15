https://static.news.ru/photo/7f560cc6-a6d4-11e9-b0c3-fa163e074e61_1024.jpg Александр Винников Фото: Government.ru/wikimedia.org

Бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников приговорён Биробиджанским районным судом к четырём годам колонии условно за злоупотребления полномочиями при закупках медоборудования.

Экс-чиновник осуждён с испытательным сроком на четыре года и лишён права в течение трёх лет занимать определённые должности. Кроме того, суд обязал Винникова ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Приговор суда пока в законную силу не вступил. Защита экс-губернатора намерена его обжаловать, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что полицией задержан мэр Биробиджана Евгений Коростелёв. Его также подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он может быть причастен к махинациям с бюджетными средствами.