https://static.news.ru/photo/c3745572-ae1b-11e9-89fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Эколог Александр Самсонов оценил опасность химических веществ на предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области. По его словам, химикаты действительно представляют угрозу для человека и окружающей среды.

Пока точно неизвестно, сколько на том предприятии осталось запасов химвеществ и токсических соединений, но в любом случае они очень опасны, – цитирует Самсонова argumenti.ru .

По словам эксперта, закрытый завод в Иркутской области не единственное предприятие, угрожающее экологии. Он привёл в пример Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, от которого остались шламонакопители. Как отметил Самсонов, в случае небольшого подземного толчка скопившаяся грязь может прорваться в Байкал.

Как писал News.ru, глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила о возможности экологической катастрофы на территории России, сопоставимой по масштабам с Чернобылем. Речь идёт о неработающем предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области, в котором остались ёмкости с химически опасными веществами. Часть из них находится под давлением. Радионова уверена, что территория комбината нуждается в демеркуризации из-за сильного загрязнения ртутью.