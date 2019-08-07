Хорошо известно, что статус партии власти всегда притягателен. А потому неизбежен риск вступления в её ряды откровенных карьеристов, рассматривающих структуру просто в качестве карьерной ступеньки.

В этой связи весьма показательная коллизия случилась в Подмосковье, в Воскресенском районе, славном своим крупным химическим комбинатом и хоккейными традициями. А все дело в том, что глава Воскресенского муниципального района Олег Сухарь вдруг решил, как сказали бы в прежние времена, противопоставить себя партии. На своем посту отставной военный инженер пребывал ещё с 2014 года, являлся членом «Единой России» и в этом сентябре вознамерился избраться депутатом формируемого Совета депутатов городского округа Воскресенский.

Понятно, что своим нынешним постом уроженец Полтавы не в последнюю очередь был обязан поддержке «Единой России», потому в своё время из начальников сельского поселения пошёл на повышение. Но вот на местных праймериз однопартийцы и сочувствующие ему поддержки не оказали и в партийный список не включили. Казалось бы, вердикт партии понятен. Но неугомонный Сухарь сумел-таки зарегистрироваться в местном округе № 14 в качестве независимого кандидата. А выбирают в Воскресенске десять депутатов по партийным спискам и пятнадцать по мажоритарным округам. В результате Олег Сухарь был исключен из членов «Единой России». Случай пока уникальный. Но это собственно и есть классический демократический централизм. И в своем аккаунте Сухарь уже представляется беспартийным.

Олег Сухарь Олег Сухарь/vk.com

Надо сказать, что до сих пор громкие исключения из партии были в основном связаны с неэтичными поступками, позорящими «Единую Россию», подрывающими её престиж и уважение к ней населения. Мы помним скандал с главой Ширинского района Хакасии, членом «Единой России» Сергеем Зайцевым, напавшим в своем кабинете на корреспондента телеканала «Россия-24». Или как его однопартиец, мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов, презрев беды односельчан, пострадавших от невиданного подтопления, напряг коммунальные бригады заниматься исключительно собственным участком и коттеджем.

Поговаривали, что ему даже бассейн в срочном порядке почистили. Оба районных начальника были в срочном порядке исключены из партии. И федеральные органы поставили вопрос об их несоответствии занимаемым должностям. Кстати, против Зайцева даже возбуждено уголовное дело. И тут надо понимать один существенный нюанс. Нет большого секрета в том, что правящая партия, «Единая Россия», была и остаётся партией начальников. Тут просто надо отдавать себе отчёт в том, что эта политическая структура не только и не столько партия, сколько особый инструмент управления местными региональными элитами, позволяющий держать их в узде, не допуская расслабления. Пока что «Единая Россия» избавляется от низовых скомпрометировавших себя и партию начальников, но, видимо, и на других властных этажах чувствуется напряжение. Цена партийного билета серьёзно возрастает. А то ведь, как говорили в прежние времена: партбилет на стол.