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Село Чемодановка в Пензенской области получит около 100 млн рублей на создание комфортной среды. Деньги будут поэтапно выделяться в рамках федеральных и региональных программ до 2025 года.

На эти средства предполагается выполнить ремонт дорог и внутридворовых территорий, реконструкцию общественных мест, скверов, школы, участкового пункта полиции и ряда социальных объектов, сообщила пресс-служба правительства региона. Там уточнили, что на...