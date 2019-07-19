Дымка от бушующих в Красноярском крае лесных пожаров снова появилась в столице региона, говорится в сообщении краевого управления МЧС.
Дымка над городом из-за лесных пожаров на севере края. Из-за слабого ветра, хотя и прошёл дождь, - отметили в ведомстве.
Ранее News.ru сообщал, что Красноярск окутал едкий дым. Роспотребнадзор заявлял, что в воздухе содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раза.
В данное время в Красноярском крае действуют 112 лесных пожаров. С 17 июля особый противопожарный режим введён на территории Туруханского, Таймырского, Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов Красноярского края. Ранее, с 19 апреля, такой режим действовал в отношении всех остальных территорий края.