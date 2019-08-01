https://static.news.ru/photo/be4ced5c-b43d-11e9-b994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд в Татарстане арестовал Руслана Шамсутдинова и Ильшата Зайнагутдинова до 29 сентября 2019 года. По данным силовиков, они являются участниками группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) и готовили теракты на территории региона.

Зайнагутдинов не согласился с предъявленными обвинениями и попросил инстанцию отпустить его под подписку о невыезде, пишет ТАСС .

То, что мне инкриминируют, я не совершал. Скрываться не собираюсь, — объяснил молодой человек.

По информации стражей порядка, задержанные готовили теракт на одном из объектов инфраструктуры Татарстана. Возможных исполнителей поймали на месте планируемого преступления.

Ранее, как писал News.ru, первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что российские спецслужбы с начала 2019 года предотвратили 17 терактов. Однако не снижающееся количество предотвращённых атак свидетельствует о том, что опасность создания очагов активности боевиков сохраняется, уверены силовики.