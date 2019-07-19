https://static.news.ru/photo/574f8330-ab82-11e9-b9a9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Информационное агентство ЯМАЛPRO/vk.com

Движение поездов возобновлено на участке Северной железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе, где накануне сошли с рельсов вагоны с углём.

В результате инцидента были задержаны пассажирские поезда №209 Лабытнанги - Москва и №22 Москва – Лабытнанги. Первый из них отправился в пункт назначения в 02:43 мск после 17,5 часов простоя. В столицу он следует специальным диспетчерским расписанием для максимального сокращения времени задержки в пути.

Поезд №22 Москва – Лабытнанги готовится к отправлению со станции Елецкая. Он из-за аварии задержался в пути более чем на 11 часов.

В настоящее время опрокинувшиеся вагоны подняты на рельсы. Причины происшествия устанавливает специальная комиссия ОАО «РЖД», передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, авария произошла с грузовым поездом, состоящим из 47 вагонов, 13 из которых были нагружены углём. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.