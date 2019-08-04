Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В 23 из 46 городских округов и районов Пермского края введён режим повышенной готовности из-за возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных сильными дождями.

Режим ЧС действует на одной территории — в Нытвенском районе, подтоплений жилых домов там нет, подтоплены только территории. Ещё в 23 городских округах и районах введён режим повышенной готовности, —...