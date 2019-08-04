Начавшиеся в Якутии дожди сбили пламя лесных пожаров в Сунтарском и Нюрбинском районах республики.
Благодаря прошедшим дождям пламя лесных пожаров сбито, но необходимо продолжить работу по их локализации во избежание их возобновления при жаркой погоде, — говорится в заявлении премьера Якутии Владимира Солодова, которое размещено на официальном информационном портале региона.
Ранее News.ru писал, что на территории Якутии действуют 123 природных пожара на общей площади 1,2 млн гектаров. К тушению очагов возгорания привлечены 787 человек и 119 единиц техники.