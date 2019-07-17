https://static.news.ru/photo/3b1f465a-a8a3-11e9-9761-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Instaler/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Дорожники в Хакасии намерены перекрыть федеральную трассу Р-257 («Енисей»). Таким образом они намерены привлечь внимание к проблемам невыплат зарплат, которых они не получали более полугода.

Протестующие рабочие занимались реконструкцией участка трассы Р-257. В конце июня из-за долгов они решили приостановить работы, однако это не изменило ситуацию. Дорожники не знают, как выйти на связь с работодателем, пишет местное издание 19rus .

Согласно договорам, заключённым при трудоустройстве, работодателем значилось ООО «Хакасавтодор» в лице представителя управляющего ООО «Группа компаний „СоюзМостАвтоДор“» Насими Садыгова. Последний, по словам рабочих, исчез.

У нас даже телефона его нет. Просим в бухгалтерии — не дают. Каждый день спрашиваем, когда зарплата? Каждый день говорят, что на следующей неделе заплатят. И так постоянно. Многие собирались увольняться, но людей запугали. Сказали: кто уволится, денег вообще не получит, — цитирует издание одного из дорожников.

В ООО «Хакасавтодор» заявили, что не имеют отношения к сложившейся ситуации. Заказчик работ —ФКУ Упрдор «Енисей» — от комментариев отказывался, ссылаясь на то, что это вопрос «внутрихозяйственной деятельности» и выплата зарплаты не входит в их полномочия.

Как заявили в прокуратуре Хакасии, в июне ведомство начало проверку по факту долгов по зарплатам, и в скором времени в ООО «Абаканский МостАвтоДор» начнут поступать выплаты.

По ситуации с ООО «Хакасавтодор» также ведётся проверка.

Как писал News.ru, ранее сотрудники в Тюменской области начали массово увольняться с предприятия «Тюменьстальмост имени тюменского комсомола». Долг по зарплате перед коллективом за два месяца составил десятки миллионов рублей.