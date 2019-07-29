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Жители города Торжка Тверской области обратили внимание на то, что недавно уложенный на мосту через реку Тверца асфальт начали снимать. Тонкий слой покрытия появился на путепроводе перед визитом патриарха московского и Всея Руси Кирилла.

Сняли асфальт вскоре после отъезда главы РПЦ, что вызвало недоумение местных жителей, пишет издание « Афанасий бизнес ».

По словам помощника главы города Лилии Кизиловой, на мосту было уложено временное покрытие. Капитальный ремонт этого участка дороги власти обещают провести до конца октября.

Другой замглавы Торжка, Юрий Гурин, пояснил, что мост закрыт с 25 июля в связи с проводимыми на нём дорожными работами.

Как писал News.ru, 18 июля движение по улицам в центральной части подмосковного города Сергиева Посада было перекрыто из-за приезда в город патриарха Кирилла. Расположенная в этом районе станция скорой помощи не могла выпускать машины. Позднее в РПЦ открестились от причастности к этому, а информацию о проблемах с выездами фельдшеров объявили якобы не соответствующей действительности.