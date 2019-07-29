Дорожные рабочие, которые собирались 29 июля перекрыть федеральную трассу в Хакасии из-за невыплаты зарплаты, отказались от этой затеи после встречи с представителями местной прокуратуры. Если им в ближайшее время не отдадут положенные деньги, трудящиеся всё же начнут акцию протеста.
По словам одного из работников, представители прокуратуры республики обещали обратиться в их интересах в суд, передаёт издание
Если ничего не изменится, то вернёмся к нашей идее с перекрытием трассы, — пообещал один из рабочих.
Также он не исключил, что обманутые дорожники разобьют палаточный лагерь прямо на федеральной трассе Р-257 «Енисей».
Как писал News.ru, ранее дорожники объявили о намерении перекрыть автотрассу, чтобы привлечь внимание к проблемам невыплат зарплат, которые они не получали более полугода.