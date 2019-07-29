https://static.news.ru/photo/641c9066-b218-11e9-a77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Абакан/vk.com

Дорожные рабочие, которые собирались 29 июля перекрыть федеральную трассу в Хакасии из-за невыплаты зарплаты, отказались от этой затеи после встречи с представителями местной прокуратуры. Если им в ближайшее время не отдадут положенные деньги, трудящиеся всё же начнут акцию протеста.

По словам одного из работников, представители прокуратуры республики обещали обратиться в их интересах в суд, передаёт издание 19rus .

Если ничего не изменится, то вернёмся к нашей идее с перекрытием трассы, — пообещал один из рабочих.

Также он не исключил, что обманутые дорожники разобьют палаточный лагерь прямо на федеральной трассе Р-257 «Енисей».

Как писал News.ru, ранее дорожники объявили о намерении перекрыть автотрассу, чтобы привлечь внимание к проблемам невыплат зарплат, которые они не получали более полугода.