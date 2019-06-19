Охрана домов цыган, а также их имущества организована в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства
ТАСС.
В настоящее время власти выясняют, законно ли были возведены цыганские постройки в Чемодановке и Лопатках.
Полицейские патрулируют улицы. По словам местных жителей, представители цыганской общины проживали в Чемодановке с 1990-х годов.
Как писал News.ru, ранее глава местного сельсовета Сергей Фадеев заявил, что около 900 цыган, проживавших в сёлах Чемодановка и Лопатки, в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область после массовой драки, произошедшей 13 июня. Позднее власти южного региона назвали информацию об этом фейковой.
По последним данным, более 40 человек уехали в Астраханскую область, около 30 — в Волгоградскую.
Первомайский суд Пензы отправил под стражу всех 28 фигурантов уголовного дела о массовой драке.