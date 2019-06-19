https://static.news.ru/photo/f9dc3eba-9299-11e9-baad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Максим Буданов/ТАСС

Охрана домов цыган, а также их имущества организована в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС .

В настоящее время власти выясняют, законно ли были возведены цыганские постройки в Чемодановке и Лопатках.

Полицейские патрулируют улицы. По словам местных жителей, представители цыганской общины проживали в Чемодановке с 1990-х годов.

Как писал News.ru, ранее глава местного сельсовета Сергей Фадеев заявил, что около 900 цыган, проживавших в сёлах Чемодановка и Лопатки, в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область после массовой драки, произошедшей 13 июня. Позднее власти южного региона назвали информацию об этом фейковой.

По последним данным, более 40 человек уехали в Астраханскую область, около 30 — в Волгоградскую.

Первомайский суд Пензы отправил под стражу всех 28 фигурантов уголовного дела о массовой драке.