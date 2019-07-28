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В Тулуне Иркутской области за сутки выпала почти месячная норма осадков. В городе вновь подтоплены дома и участки.

По данным областного правительства, за 27 июля в Тулуне выпало 104 мм, что почти достигает месячной нормы. В посёлке Инга Черемховского района уровень воды на реке Большая Белая превысил критическую...