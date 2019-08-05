https://static.news.ru/photo/157d210a-b817-11e9-99ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: События Улан-Удэ/vk.com

В Бурятии закрыли детский палаточный лагерь на берегу Байкала. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщается на сайте управления судебных приставов республики.

В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу палаточного лагеря «Вместе», расположенного на берегу Байкала в местности «Безымянка», — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, одним из грубых нарушений стало отсутствие бутилированной воды для приготовления пищи. Воду для этого использовали прямо из озера. Кроме того, две армейские палатки, где жили дети, были непрочными и промокаемыми. Отмечается, что продукты хранились неправильно, а рацион питания детей не соответствовал утверждённому ранее меню.

Как ранее писал News.ru, семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья.