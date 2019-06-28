Крупный природный пожар угрожает двум оренбургским сёлам вблизи Новотроицка: Хабарному и Пригорному. Началась эвакуация населения.
Эвакуированы дети из детского оздоровительного лагеря «Чайка», — сообщили в правительстве региона.
В связи с высокой температурой воздуха (+34 градуса) и сильным южным ветром, огонь распространяется очень быстро.
Как писал News.ru, возгорание сухой травы зафиксировано в Оренбургской области на площади около полутора гектаров. Пожар перешёл с территории Казахстана. К эвакуации готовятся около двух тысяч человек.