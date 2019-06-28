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Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал проверить дамбу в Улан-Удэ после ливня, который затопил улицы города. Он также поручил обследовать места, где возможное подтопление может угрожать дорогам и мостам.

У нас дамба во многих местах раскопана самими жителями. Таких мест достаточно. Если вдруг вода начнёт подниматься, мы чётко должны знать все эти точки, время и способы реагирования, — цитирует...