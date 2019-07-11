https://static.news.ru/photo/148f70a0-a3bc-11e9-a1b5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

12 июля объявлен в Иркутской области днём траура по погибшим в результате наводнения. Его жертвами стали 25 человек, в регионе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации.

12 июля объявлено днём траура на территории Иркутской области. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

В указе также говорится, что в этот день на всей территории Иркутской области будут приспущены флаги.

Как писал News.ru, паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.