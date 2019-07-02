https://static.news.ru/photo/b73bd35c-9cc8-11e9-8960-fa163e074e61_1024.jpg Ми-8 Фото: MOD Russia/Global Look Press

Уголовное дело об авиационном инциденте с вертолётом Ми-8 компании «СКОЛ» передали в суд Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным следствия, 29 января 2017 года командир воздушного судна совершил посадку в аэропорту города Эль-Аюн (Западная Сахара), после чего продолжил движение по аэродрому с целью поставить летательный аппарат на стоянку.

При управлении Ми-8 по вине командира рулевой винт столкнулся со стоящим деревом, в результате чего эта часть машины повредилась. Ущерб собственнику составил более 2,5 млн рублей, следует из данных СК России.

Ранее News.ru сообщал, что забор на месте бывшего пешеходного перехода снесли жители Нижневартовска (ХМАО) в знак протеста против ограничений пеших зон в городе. Инцидент произошёл после того, как городские власти убрали 25 пешеходных переходов.