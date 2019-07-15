https://static.news.ru/photo/1842687c-a710-11e9-8c28-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции составили на жителя Новокузнецка Кемеровской области Игоря Горланова административный протокол о неуважении к власти. Причиной стала за публикация в соцсети «ВКонтакте» новости о первом штрафе по этой статье, назначенном Юрию Картыжеву.

Как заявил Горланов, в посте он сообщил, за что был оштрафовали Картыжева, и процитировал его текст, передаёт « МБХ медиа ».

По словам жителя Кузбасса, силовики усмотрели в его публикации оскорбление власти, так как запись содержит оскорбительное высказывание в адрес президента Владимира Путина.

Как писал News.ru, ранее жителю Новгородской области Юрию Картыжеву, которого первым в России наказали за «неуважение к власти», выписали новый штраф. На этот раз якобы за публичную демонстрацию нацистской символики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в применении закона об оскорблении власти есть перегибы. В Кремле следят за тем, как суды выносят решения по нему.