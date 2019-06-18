Советский суд Махачкалы на два месяца арестовал редактора республиканской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщил адвокат Арсен Шабанов.
Суд сказал, что в материале, представленном следователем, есть достаточные данные, указывающие на наличие оснований для заключения под стражу, а доводы защитника суд считает голословными. Голословно, без конкретных сведений, на основании которых суд принял решение, просто общие фразы, — цитирует Шабанова «МБХ Медиа».
Как писал News.ru, полиция Дагестана задержала редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева 14 июня. Его заподозрили в якобы «финансировании терроризма» и «участии в террористической деятельности». Защита подчёркивала, что в составленном силовиками постановлении о возбуждении дела внятно не говорится про время, место и обстоятельства вменяемого журналисту преступления.