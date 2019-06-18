Абдулмумин Гаджиев Фото: www.facebook.com/ibn.dakik

Советский суд Махачкалы на два месяца арестовал редактора республиканской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщил адвокат Арсен Шабанов.

Суд сказал, что в материале, представленном следователем, есть достаточные данные, указывающие на наличие оснований для заключения под стражу, а доводы защитника суд считает голословными. Голословно, без конкретных сведений, на основании которых суд принял решение, просто общие фразы, — цитирует Шабанова «МБХ Медиа».

Как писал News.ru, полиция Дагестана задержала редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева 14 июня. Его заподозрили в якобы «финансировании терроризма» и «участии в террористической деятельности». Защита подчёркивала, что в составленном силовиками постановлении о возбуждении дела внятно не говорится про время, место и обстоятельства вменяемого журналисту преступления.

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