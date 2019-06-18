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Оперативным сотрудникам МЧС в Петрозаводске пришлось выезжать на вызов, чтобы решить «конфликт», возникший между людьми и чайками, которые в буквальном смысле атаковали воспитанников детского сада и случайных прохожих. Птицы защищали птенцов, которые сидели на крыше здания.

Спасатели забрались на крышу и сняли оттуда гнездо с пернатыми, после чего отнесли его в лес. Подобная ситуация возникла в городе не впервые. Незадолго до этого чайки нападали на людей...