https://static.news.ru/photo/b66fe40a-9e57-11e9-890c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Силовики провели обыск в квартире экологической активистки из Челябинска Галины Гориной. Женщину заподозрили в «оправдании терроризма» из-за публикаций в соцсети.

На свою страницу «ВКонтакте» я репостила новость о взрыве в Архангельском управлении ФСБ. Сверху записи я оставила комментарий: «Что же такое, гибнут наши дети!». А силовики сейчас мне говорят, что я радовалась взрыву в ФСБ, — цитирует Горину « МБХ Медиа ».

Как передаёт « ОВД-инфо », обыск в квартире активистки проводят сотрудники СК по делу об оправдании терроризма. В настоящее время Горина находится в статусе подозреваемой.

По словам мужа эко-активистки Евгения Рожкова обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного из-за публикации Гориной во «ВКонтакте» картинки с «рабами на галерах» и стихотворения, которое внесено в Федеральный список экстремистских материалов.

После публикации стихотворения на Горину составляли административный протокол.

Как писал News.ru, ранее власти заподозрили в «оправдании терроризма» псковскую журналистку Светлау Прокопьеву. В феврале мировой суд Пскова оштрафовал редакции радиостанции «Эхо Москвы» и издания «Псковская лента новостей» после выступления Прокопьевой, которая в ноябре 2018 года высказала мнение, что подрыв молодого анархиста в приёмной УФСБ по Архангельской области мог быть спровоцирован государственными репрессиями.