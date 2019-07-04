Челябинскую эко-активистку заподозрили в оправдании тероризма
Антон Касс
15:22, 04 июля 2019
https://static.news.ru/photo/b66fe40a-9e57-11e9-890c-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Силовики провели обыск в квартире экологической активистки из Челябинска Галины Гориной. Женщину заподозрили в «оправдании терроризма» из-за публикаций в соцсети.
На свою страницу «ВКонтакте» я репостила новость о взрыве в Архангельском управлении ФСБ. Сверху записи я оставила комментарий: «Что же такое, гибнут наши дети!». А силовики сейчас мне говорят, что я радовалась взрыву в ФСБ, — цитирует Горину «МБХ Медиа».
Как передаёт «ОВД-инфо», обыск в квартире активистки проводят сотрудники СК по делу об оправдании терроризма. В настоящее время Горина находится в статусе подозреваемой.
По словам мужа эко-активистки Евгения Рожкова обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного из-за публикации Гориной во «ВКонтакте» картинки с «рабами на галерах» и стихотворения, которое внесено в Федеральный список экстремистских материалов.
После публикации стихотворения на Горину составляли административный протокол.
Как писал News.ru, ранее власти заподозрили в «оправдании терроризма» псковскую журналистку Светлау Прокопьеву. В феврале мировой суд Пскова оштрафовал редакции радиостанции «Эхо Москвы» и издания «Псковская лента новостей» после выступления Прокопьевой, которая в ноябре 2018 года высказала мнение, что подрыв молодого анархиста в приёмной УФСБ по Архангельской области мог быть спровоцирован государственными репрессиями.