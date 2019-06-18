Оперативным сотрудникам МЧС в Петрозаводске пришлось выезжать на вызов, чтобы решить «конфликт», возникший между людьми и чайками, которые в буквальном смысле атаковали воспитанников детского сада и случайных прохожих. Птицы защищали птенцов, которые сидели на крыше здания.
Спасатели забрались на крышу и сняли оттуда гнездо с пернатыми, после чего отнесли его в лес.
Подобная ситуация возникла в городе не впервые. Незадолго до этого чайки нападали на людей около другого детского сада, а вскоре атаковали учеников и учителей одной из школ Петрозаводска.
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Ранее, как писал News.ru, жителей Москвы предупредили об агрессии ворон. Выводящие потомство птицы могут атаковать человека, который даже случайно оказался рядом с тем местом, где находятся птенцы.