https://static.news.ru/photo/16d3e752-91b9-11e9-866a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оперативным сотрудникам МЧС в Петрозаводске пришлось выезжать на вызов, чтобы решить «конфликт», возникший между людьми и чайками, которые в буквальном смысле атаковали воспитанников детского сада и случайных прохожих. Птицы защищали птенцов, которые сидели на крыше здания.

Спасатели забрались на крышу и сняли оттуда гнездо с пернатыми, после чего отнесли его в лес.

Подобная ситуация возникла в городе не впервые. Незадолго до этого чайки нападали на людей около другого детского сада, а вскоре атаковали учеников и учителей одной из школ Петрозаводска.

Как отмечает « Ридус », специалисты в качестве одного из основных источников проблемы называют открытые мусорные контейнеры. Пернатые гнездятся неподалёку от них, чтобы быть поблизости от пищи. Нападения не прекратятся, пока баки не будут закрыты, а источники питания не локализованы.

Ранее, как писал News.ru, жителей Москвы предупредили об агрессии ворон. Выводящие потомство птицы могут атаковать человека, который даже случайно оказался рядом с тем местом, где находятся птенцы.